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Власть

В отставку подавать не намерен. Албек Ибраимов еще раз о слухах

На встрече с горожанами мэр Бишкека Албек Ибраимов сегодня отметил, что ряд депутатов городского кенеша, лоббирующие определеные интересы, могут отозвать его кандидатуру.

«Как понимать, когда еще вчера депутаты Жогорку Кенеша были за отчет правительства, а на следующий день буквально все проголосовали против. Я не понимаю логику депутатов», - напомнил о недавних интригах вокруг премьер-министра Сапара Исакова мэр. 

«Буквально два месяца назад депутаты БГК оценивали работу мэра на пятерку, и вдруг на фракции ставят неуд. За два месяца что могло поменяться? Мы вместе выезжаем на объекты. Я не могу понять», - сказал Албек Ибраимов.

«Я писать заявление об уходе не собираюсь. У нас есть программа развития, много планов, работы. И у меня лично, и у нашего коллектива, есть все предпосылки эту программу выполнить. Что будет происходить на сессии, какие решения будут приниматься, я не знаю и повлиять на них не могу», - сказал Албек Ибраимов
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