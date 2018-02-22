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Власть

Сроки расследования причин аварии на ТЭЦ Бишкека продлили

Работу депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека продлили до 1 апреля 2018 года. Решение принято сегодня на заседании парламента.

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Отметим, что нардепы также выясняют, на что потратили $386 миллионов, выделенные на моденизацию теплоцентрали.

С составом комиссии можно ознакомиться здесь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 316 «Халатность» УК КР.

Депутат парламента Исхак Масалиев попросил не увольнять сотрудников со стажем, простых рабочих, которые были на ТЭЦ Бишкека во время аварии.
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