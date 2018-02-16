Сколько денег требовалось ТЭЦ Бишкека на ремонт здания

Депутаты попытались выяснить, сколько денег необходимо ТЭЦ Бишкека на ремонт здания. Энергетики называют разные цифры.

Аалы Карашев на заседании депутатской комиссии сегодня спросил, почему не застеклили окна в машинном зале.

По словам директора теплоцентрали Андрея Воропаева, на остекление необходимо 6,5 миллиона сомов.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев отметил, что руководство ТЭЦ просило на 2017 год сначала 480 миллионов сомов, потом потребовалось 650 миллионов сомов. В итоге озвучена цифра в 1 миллиард сомов.

«Из-за неосвоенных 6,5 миллиона сомов Бишкек остался без отопления на неделю. Вы трижды уже изменили итоговую сумму», — отметил Аалы Карашев.