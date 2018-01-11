Спорткомплекс в Айдаркене разрушили, так и не успев достроить

«При вмешательстве чиновников физкультурно-оздоровительный комплекс в Айдаркене разрушили и использовали в других целях», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Закир Шарапов.

По его словам, спорткомплекс со всей современной комплектацией начали строить в 2005-2006 годах. Но в итоге его не возвели. Был в городе и большой спорткомплекс. Но четыре года назад у него обвалилась крыша. Ремонтировать его никто не стал.

«Дайте поручение Госстрою, чтобы перекрыли крышу. Нужно создать условия молодежи для занятий спортом, потому что мы мало уделяем внимания этому вопросу. В Айдаркене 12 тысяч жителей, которые просят восстановить единственный спортивный объект в городе», — отметил Закир Шарапов.