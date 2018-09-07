Жители Айдаркена не могут сдать документы на паспорт. Работников нет на месте

Жители Айдаркена в Баткенской области уже неделю не могут застать на рабочем месте сотрудников отдела паспортизации и регистрации населения. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, главного специалиста Кенешбека Турдалиева сегодня в 10.00 не было на работе, а другой сотрудник находится в больнице.

«У дверей их кабинета нет никаких предупреждений. Люди целыми днями их ждут. Некоторые неделю не могуть застать их на рабочем месте. Оказывается, они приходят только тогда, когда их знакомым надо сдать документы. Потом сразу закрывают двери», — рассказал местный житель.