Грант на политические реформы в $12 миллионов получит Кыргызстан

Ратификацию грантовых соглашений между Кыргызстаном и Азиатским банком развития обсудили сегодня на заседании парламента.

Согласно справке-обоснованию, АБР помогает республике в переориентации сектора образования с плановой экономики на рыночную. Новая программа поддерживает реформы в трех областях: усиление управления профтехобразованием и его финансирования, улучшение качества преподавания и условий обучения, а также расширение сотрудничества с производством и развитие предпринимательских навыков.

Для поддержки этих реформ АБР предоставляет грант в $12 миллионов на политические реформы и грант в размере $18 миллионов на реализацию проекта.

Депутаты раскритиковали чиновников за отсутствие детальной информации о том, куда именно пойдут деньги.

«Все 18 миллионов распределены в матрице до каждого доллара. На строительство пойдет 3,4 миллиона, на обучение — 2,5 миллиона, на мебель — 0,77 миллиона, оборудование — 4,05 миллиона, консультационные услуги — 0,2 миллиона. Оборудование будут закупать через международные тендеры», — проинформировал нардепов представитель Минобразования.

Документ направили на голосование.