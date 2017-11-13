Депутат не видит эффекта от объединения онкологии и гематологии

Депутат Аида Исмаилова не видит эффективного результата от объединения онкологии и гематологии. Об этом она заявила сегодня на заседании профильного комитета парламента.

Она напомнила об объединении двух направлений в 2016 году. «Эффективно ли было это с экономической и административной точки зрения? Объединить объединили, но ситуация, я считаю, не улучшилась. Есть у вас данные о пользе реорганизации?» - спросила Аида Исмаилова у главы Минздрава Талантбека Батыралиева.

«К великому сожалению, показатели общественного здравоохранения не меняются. За короткий срок об определенных результатах сказать не могу. Но объединение было правильным. К сентябрю 2018 года будет завершен новый корпус с новым оборудованием, закупим новую аппаратуру. Более эффективное управление наладим», - сказал чиновник.

«Почти год прошел, должна же быть статистика по выздоровевшим!» - заметила Аида Исмаилова. - Я считаю, что больших результатов нет».