Премьеру не спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в аэропорту «Манас»

Премьер-министр сегодня рано утром неожиданно поехал в аэропорт в связи с многочисленными жалобами на работу «Манаса». Большинство обращений граждан и гостей страны касаются условий прибытия, вылета и регистрации граждан.

В ходе проверки Сапар Исаков посетил залы прибытия, вылета и багажный отдел аэропорта, а также побеседовал с пассажирами. Премьер-министр убедился, что очереди при прохождении пограничного контроля действительно есть, а для досмотра используется только «красный» коридор.

«Наши граждане и гости страны обоснованно обращаются с жалобами. СМИ также неоднократно поднимали проблему некомфортных условий прибытия и вылета пассажиров аэропорта. Пограничная и таможенная службы, а также руководство аэропорта должны незамедлительно решить выявленные проблемы. Они должны не только решить проблемы больших очередей, использования «зеленого» коридора, но и этикета, вежливого отношения к пассажирам. Также сотрудники служб должны начать интенсивное изучение английского языка как языка международного общения», — отметил Сапар Исаков.

«Аэропорт «Манас» — это главные воздушные ворота страны. Каждый, кто прилетает или вылетает из нашей страны, должен чувствовать себя комфортно. Первые и последние впечатления формируются именно от сервиса, условий и качества деятельности соответствующих служб в аэропортах», — заключил он.