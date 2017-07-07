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Власть

Родственники спикера парламента заработали за год более 18 миллионов сомов

Ближайшие родственники спикера парламента Чыныбая Турсунбекова заработали в 2016 году 18,2 миллиона сомов. Такие данные приводятся в его декларации.

Отмечается, что сам спикер заработал 974 тысячи 684 сома по основному месту работы. При этом в собственности у Чыныбая Турсунбекова шесть квартир площадью от 35 до 214 квадратных метров, нежилое помещение площадью 418 квадратов, четыре гаража и земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров.

Из движимого имущества у Чыныбая Турсунбекова микроавтобус марки «Мерседес-Бенц 313 CDI» 2003 года выпуска.

Также торага Жогоку Кенеша указал, что в 2016 году передал в доверительное управление доли в двух ОсОО (45 и 80 процентов соответственно), 92 и 16 процентов доли в ОАО и 81 процент доли в ЗАО. Наименования компаний при этом не указаны.

А вот ближайшие родственники Чыныбая Турсунбекова зарабатывают значительно больше. Их доходы составили 18 миллионов 202,4 тысячи сомов, расходы — 1 миллион 725 тысяч сомов. В их собственности дом площадью 360 квадратных метров, пять квартир площадью от 33 до 316 квадратов, пять земельных участков, три жилых дома и незавершенный строительством объект.

Родственники торага также владеют автомобилями марок «Лексус 570» 2013 года выпуска, «Мерседес МЕ-350» 2006 года выпуска и «Тойота» 2016 года выпуска.
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