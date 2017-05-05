Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

По его словам, после принятия документа 24 года назад «это был один из самых демократичных и прогрессивных основных законов на постсоветском пространстве».

Но в последующие годы тогдашние власти добились внесения в Конституцию целого ряда изменений, которые были призваны удовлетворить потребности семейно-кланового режима, и в результате дискредитировали демократические завоевания и ценности, что привело к снижению авторитета закона в глазах народа. Алмазбек Атамбаев

Как отмечается в поздравлении, после Апрельской народной революции 2010 года отношение к Конституции коренным образом изменилось.

«Произошедшие в стране заметные перемены к лучшему, борьба с коррупцией, принятие мер по укреплению независимости Кыргызстана и отстаивание наших национальных интересов во внешней политике, позволили вернуть веру народа в установление в нашей стране законности и народовластия», — говорится в тексте.

Президент считает, что сегодня Основной закон гораздо надежнее, чем раньше, он обеспечивает независимость Кыргызстана, разделение полномочий и функций ветвей государственной власти и их взаимодействие.

Конституция теперь содержит в себе защиту от попыток установления чьей-либо единоличной власти Алмазбек Атамбаев

День Конституции отмечается в Кыргызстане с 5 мая 1993 года.