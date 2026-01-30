08:56
Кабинет министров Кыргызстана утвердил план действий на 2026 год

Утвержден план действий кабинета министров Кыргызской Республики на 2026 год по реализации Национальной программы развития страны до 2030 года. Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что заданы четыре основных вектора развития — индустриализация, региональный хаб, сельское хозяйство и туризм, зеленая энергетика.

Поставлена задача к 2030 году удвоить объемы выпускаемой в стране промышленной продукции и создать как минимум пять технопарковых зон в регионах.

Геостратегическое положение КР на главном перекрестке торговых путей, между крупными региональными и мировыми центрами экономического развития, позволяет республике занять нишу в сфере международных транзитных перевозок, говорится в сообщении.

В аграрном секторе поставлена задача на 30 процентов увеличить производство сельхозпродукции и в два раза нарастить объемы ее переработки.

Зеленая энергетика — ключевой компонент всего проекта плана мероприятий кабмина.

Установлена персональная ответственность руководителей государственных органов, полномочных представителей президента в областях и глав органов местного самоуправления, задействованных в реализации плана, за его качественное и своевременное выполнение.
