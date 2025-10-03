Адылбек Касымалиев вручил классные чины государственным и муниципальным служащим

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил классные чины «Государственный советник государственной гражданской службы III класса» ряду государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Глава кабинета министров отметил, что государственная служба является «высокой миссией служения обществу и требует доверия народа».

«Классные чины высокого уровня — это признание профессионализма, опыта и государственной оценки добросовестной работы. Каждый чиновник — мост между властью и народом, а каждое принятое решение влияет на будущее страны», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он поздравил обладателей классных чинов и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.