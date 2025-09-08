В Швейцарии Романа Абрамовича подозревают в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает The Guardian.

Фото из архива. Российский олигарх Роман Абрамович

По его данным, российский олигарх находится под следствием на острове Джерси по обвинению в коррупции и отмывании денег. Издание ссылается на документы Федерального уголовного суда Швейцарии.

Следствие намерено изучить происхождение состояния Романа Абрамовича, сформированного в «период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Направлены запросы в швейцарские суды о представлении документации по банковским счетам компаний, связанных с бизнесменом.

Один из запросов касается подозрений в отмывании средств от продажи «Сибнефти» в 2005-м на $13 миллиардов. Другой связан с возможным нарушением санкционного режима — после включения Романа Абрамовича в санкционный список Джерси в 2022 году зафиксированы переводы потенциально связанных с ним активов. Швейцарский суд разрешил передачу соответствующих документов властям Джерси, отклонив ходатайства адвокатов о ее блокировке.

Представители олигарха, как отмечает Guardian, категорически отвергают все обвинения и настаивают на отсутствии какой-либо причастности Романа Абрамовича к преступной деятельности.