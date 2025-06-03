На Романа Абрамовича подают в суд из-за продажи «Челси»: не хочет делиться

Правительство Великобритании может подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 2,34 миллиарда фунтов стерлингов ($3,2 миллиарда) из выручки от продажи футбольного клуба «Челси» и направить эту сумму на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото из архива. В Британии на Романа Абрамовича хотят подать в суд

Напомним, олигарх приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

В мае 2022-го он продал «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли после того, как попал в санкционные списки королевства и Евросоюза из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным.

С тех пор в течение трех лет доходы от продажи заморожены на банковском счете Британии и не могут быть перемещены или использованы без лицензии управления по осуществлению финансовых санкций королевства. В британском кабмине заявляли, что средства должны быть использованы на гуманитарную помощь Украине, и пытались заключить соглашение с Романом Абрамовичем об использовании денег для этой цели.

В заявлении, сделанном накануне, правительство Великобритании сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения и теперь рассматривает возможность подачи на миллиардера в суд.