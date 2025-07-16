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Власть

Кабмин увеличил численность сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кабмин увеличил численность сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Документом утверждены изменения в другое постановление правительства от 15 ноября 2021 года, в котором прописана предельная численность штата государственных органов.

По новому постановлению, количество штатных единиц МЧС увеличено:

с 6 тысяч 161 до 6 тысяч 242 (общее количество);
с 3 тысяч 882 до 3 тысяч 963 (основной состав).

Отмечается, что решение принято для повышения эффективности работы МЧС, а также усиления готовности ведомства к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Министерство финансов должно учитывать увеличение работников МЧС при подготовке изменений в закон о республиканском бюджете на 2025 год и при формировании бюджета на 2026–2027 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336296/
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