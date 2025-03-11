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Власть

Ювелиры Кыргызстана изготовили изделия из 72,7 килограмма золота в 2024 году

В прошлом году ювелиры Кыргызстана изготовили изделия, использовав 72,7 килограмма золота. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил заместитель министра финансов Алтынбек Кудайбердиев.

По его словам, импорт ювелирных изделий из золота превысил местное производство на 3,5 процента.

Алтынбек Кудайбердиев рассказал, что местные ювелиры произвели в 2024-м изделия из 41,4 килограмма серебра. Импорт серебряных украшений был на 22,13 процента больше.

Всего, по словам замминистра, производством, продажей золота в стране занимаются 1 тысяча 547 субъектов предпринимательства, из которых 73 — местные производители ювелирных изделий.

При этом в КР отменили НДС на металлосодержащие руды, концентраты, сплавы и аффинированные металлы, импортируемые в страну и используемые для производства ювелирных изделий. Закон об этом президент Садыр Жапаров подписал 12 февраля 2025 года.

«Отмена НДС на импорт сырья — стимул для ювелирной отрасли. Любой стимул — это развитие бизнеса, развитие бизнеса — это рост прибыли, уменьшение теневого сектора, потому что нет смысла покупать сырье на черном рынке. В итоге больше налогов в казну», — заявлял тогда глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322399/
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