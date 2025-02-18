Проблему драк, школьного рэкета и буллинга обсудили в администрации президента

В администрации президента обсудили вопросы профилактики школьного рэкета, буллинга и других негативных явлений среди несовершеннолетних.

В совещании, которое прошло по видеосвязи, приняли участие руководители профильных министерств, руководители представительств президента в областях, а также заместители глав районных государственных администраций по социальному сектору.

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Основным предметом обсуждения стали тревожные тенденции роста преступности среди подростков, включая случаи рэкета, насилия, запугивания и других противоправных действий.

Зампред кабмина Эдиль Байсалов акцентировал внимание на важности комплексного подхода к решению проблемы, отметив необходимость учитывать психологические травмы, которые могли получить несовершеннолетние, совершающие правонарушения.

«Защита детей — наша общая обязанность. Мы должны усилить работу по профилактике преступности среди подростков, чтобы обеспечить безопасность и благополучие подрастающего поколения», — сказал он.

По итогам совещания местным органам власти поручено разработать действенные меры по профилактике преступности среди несовершеннолетних.

Напомним, только за последнее время в Кыргызстане зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.