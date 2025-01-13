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Власть

Депутат ЖК предлагает передавать государству невостребованные акции

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев предложил Министерству экономики и коммерции в случае ликвидации компании депонировать деньги по акциям в каком-нибудь государственном банке и если за ценными бумагами не обратились в течение 15-20 лет, то считать их доходом государства, как это делается с жильем и другим имуществом.

По словам Дастана Бекешева, акционеры компаний, которые навсегда уехали из страны, потеряли или уничтожили акции, доставляют большие неудобства.

Заместитель министра экономики и коммерции Гульшат Асылбаева ответила, что поддерживает предложение депутата и будут внесены соответствующие поправки в законы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316621/
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