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Власть

На выборах в местные кенеши к 18.00 проголосовали 23,45 процента избирателей

По данным ЦИК, к 18:00 явка избирателей на выборах в местные кенеши составила 23,45 процента. Проголосовали 969 тысяч 787 человек.

На выборах в городские кенеши свои голоса отдали 332 тысячи 207 человек, что составляет 20,50 процента от общего числа избирателей — 1 миллион 620 тысяч 243.

На выборах в айылные кенеши явка составила 25,35 процента: проголосовали 637 тысяч 580 человек из 2 миллионов 514 тысяч 796 зарегистрированных избирателей.

На дистанционном голосовании участие приняли 4 тысячи 716 человек из 9 тысяч 50, что составляет 52,11 процента.

Сегодня в Кыргызстане проходят внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводится в 33 городских и 231 айыльном кенешах. 

Общее количество избирателей в Кыргызстане - 4 миллиона 135 тысяч 39 человек.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311389/
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