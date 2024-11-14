17 ноября 2024 года мы выбираем лучших!

Выбрать светлое будущее легко! Просто прийти на выборы и проголосовать. Бишкеку нужна новая сила, которая готова работать на благо горожан, вносить свежие идеи и эффективно решать проблемы.

Партия «Жаны күч — Новая сила» — это команда профессионалов, объединенных одной целью — сделать наш город комфортным, процветающим и современным. Мы верим, что только вместе мы сможем изменить Бишкек к лучшему.

Голосуйте за № 2 в избирательном бюллетене!

Оплачено из избирательного фонда ПП «Жаны күч — Новая сила» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Ж.А. Төлөбатовой. Дата выхода: 14 ноября 2024 г.