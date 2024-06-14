04:05
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

В городе Ош назначены новые прокуроры

Чингиз Ахматов назначен на должность прокурора Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Чингиз Ахматов пришел на место Максата Асаналиева, который сейчас занимает должность генпрокурора Кыргызстана.

пресс-службы Генпрокуратуры
Фото пресс-службы Генпрокуратуры

Начал свою трудовую деятельность в 2004 году в прокуратуре Таласской области, затем занимал различные должности в ГП КР, надзорных органах Джалал-Абадской, Ошской областей, был прокурором Токмака, Иссык-Атинского района Чуйской области и Кызыл-Кии Баткенской области.

Также приказом генерального прокурора Бакытбек Сыдыгалиев назначен прокурором Оша.

пресс-службы Генпрокуратуры
Фото пресс-службы Генпрокуратуры

Ранее работал в надзорных органах Иссык-Кульской и Чуйской областей, затем занимал должности прокурора Сокулукского района, Балыкчи, Таш-Кумыра, Сузакского и Базар-Коргонского районов Джалал-Абадской области. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296686/
просмотров: 1691
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-абадское дело. Адвокаты обвиняемых будут просить оправдательный приговор
Следователь УВД и прокурор Нарына уличены в вымогательстве 100 тысяч сомов
Правозащитник против прокурора. Верховный суд удовлетворил жалобу Камиля Рузиева
Гибель казахстанского тренера на Иссык-Куле. Помощник прокурора нарушил сроки
Июньские события — 2010. В суде допрошен экс-прокурор Джалал-Абадской области
ГКНБ обратился к милиции и прокурорам: пригрозили им уголовной ответственностью
Суд по событиям октября. Ходатайство об отводе гособвинения отклонено
В Бишкеке задержан помощник прокурора Октябрьского района
Адвокат заявила, что именем Курманкула Зулушева прикрываются его подчиненные
Вымогательство $5 тысяч. Экс-зампрокурора района отпустили под домашний арест
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За&nbsp;что? Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
За&nbsp;57&nbsp;лет обновим все школьные учебники&nbsp;&mdash; министр образования и&nbsp;науки За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки
Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в&nbsp;Кыргызстане Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане
Иностранцам разрешат покупать недвижимость на&nbsp;Иссык-Куле. Проект одобрен&nbsp;ЖК Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано