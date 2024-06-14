В городе Ош назначены новые прокуроры

Чингиз Ахматов назначен на должность прокурора Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Чингиз Ахматов пришел на место Максата Асаналиева, который сейчас занимает должность генпрокурора Кыргызстана.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры

Начал свою трудовую деятельность в 2004 году в прокуратуре Таласской области, затем занимал различные должности в ГП КР, надзорных органах Джалал-Абадской, Ошской областей, был прокурором Токмака, Иссык-Атинского района Чуйской области и Кызыл-Кии Баткенской области.

Также приказом генерального прокурора Бакытбек Сыдыгалиев назначен прокурором Оша.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры

Ранее работал в надзорных органах Иссык-Кульской и Чуйской областей, затем занимал должности прокурора Сокулукского района, Балыкчи, Таш-Кумыра, Сузакского и Базар-Коргонского районов Джалал-Абадской области.