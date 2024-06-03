Депутат Жогорку Кенеша предлагает 8 Марта сделать рабочим днем

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию депутат Жалолидин Нурбаев предложил 8 Марта — Международный женский день сделать рабочим.

Также он предложил Министерству труда, социального обеспечения и миграции предусмотреть на празднование Курман айта три выходных дня.

По мнению нардепа, население Кыргызстана на 90 процентов состоит из мусульман.

Замминистра труда Жыпариса Рыспаева согласилась с депутатом и пообещала рассмотреть такую возможность.

Напомним, в этом году Курман айт кыргызстанцы отметят 17 июня. Постановлением кабинета министров этот день утвержден выходным. Праздник выпадает на понедельник. Это значит, кыргызстанцы отдохнут три дня подряд — 15, 16 и 17 июня.