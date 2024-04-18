На полях проходящих в Вашингтоне весенних совещаний Всемирного банка и МВФ состоялась презентация новой государственной программы по трансформации школьного образования «Алтын Казык» («Полярная звезда»). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В мероприятии, прошедшем в вашингтонском офисе глобальной корпорации Google, также приняли участие представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского союза, ЮНИСЕФ, Глобального партнерства по образованию и многих других международных партнеров.

Глава кабмина отметил, что президент Кыргызстана этой весной дал старт новой программе трансформации школьного образования, которая ставит самые амбициозные задачи на ближайшие 10 лет по инвестициям в человеческий капитал.

Фото пресс-службы кабмина

«Наша цель, чтобы дети Кыргызстана, юноши и девушки были обеспечены возможностями овладеть знаниями и навыками мирового класса и смогли наиболее полно раскрыть свой потенциал. Они должны быть конкурентоспособными на мировом рынке. Программа названа «Полярная звезда» потому, что инвестиции в человеческий капитал являются нашей главной путеводной звездой. Все остальные государственные программы, наши усилия по развитию экономики и укреплению государства — все служит цели подъема уровня человеческого развития», — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что кабинет министров заинтересован в развитии сотрудничества с компанией в области информационных технологий. Акылбек Жапаров сообщил о предстоящем запуске в качестве пилотного проекта «Google-школы» на базе одной из городских школ Бишкека, полностью внедряющей инструменты Google в образовании.

Фото пресс-службы кабмина

Вице-президент по связям с правительством и публичной политике Google Марк Исакович выразил готовность дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия.

«Было вдохновляюще услышать от премьер-министра о видении программы «Полярная звезда» — будущего системы образования Кыргызстана и увидеть, что технологии являются движущей силой этого видения. Стремление правительства Кыргызстана стать нацией, которая использует цифровые технологии на благо своего народа, достойно всеобщей поддержки, и мы готовы к сотрудничеству», — сказал он.