Повторные выборы. До 30 августа можно вносить изменения в список избирателей

Окончательные списки избирателей на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу будут вывешены на участках не позднее 5 сентября. Об этом сообщает ЦИК.

По данным избирательной комиссии, прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей в случае обнаружения ошибки или неточности начнется 25 июля и продлится до 30 августа включительно. Окончательный список будет готов не позднее 3 сентября.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.