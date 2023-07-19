Повторные выборы. Карту потребностей избирателей составят к августу

Карту потребностей избирателей на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу ЦИК составит до 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проверке помещений для голосования на соответствие потребностям граждан с инвалидностью отводят не более 33 дней, то есть все должно быть выполнено до 8 августа.

Центризбирком уточняет, что в МСУ можно направить обращение с просьбой оборудовать тот или иной участок пандусами и поручнями не позднее 27 календарных дней до выборов — до 14 августа.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.