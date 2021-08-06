Таалатбек Масадыков о похищении Орхана Инанды: История с нехорошим опытом

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков прокомментировал журналистам ситуацию с похищением Орхана Инанды.

По его словам, эта ситуация вызывает сомнения в безопасности граждан Кыргызстана. Он считает, что нужно дать оценку деятельности ведомства, которое допустило похищение.

«Честно говоря, эта история стала нехорошим опытом для Кыргызстана. Я думаю, нужно расследовать, со стороны какого ведомства была допущена ошибка, и дать оценку. Во-вторых, такая история больше не должна повториться. В-третьих, это политическая история, потому что Турция давно этот вопрос поднимала. Она неоднократно обращалась с просьбой выдать или выдворить из страны гюленовцев. Такие обращения были в адрес предыдущих президентов, насчет Садыра Жапарова не знаю», — сказал Таалатбек Масадыков.

Но как бы эта история ни происходила, это было неправильно. У Орхана Инанды есть гражданство Кыргызстана, и эта ситуация вызывает опасения: если к нему так отнеслись, то как отнесутся к другим гражданам. Таалатбек Масадыков

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды решением суда приговорен к 22,5 года тюрьмы.