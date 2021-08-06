15:20
USD 84.71
EUR 100.27
RUB 1.16
Власть

Таалатбек Масадыков о похищении Орхана Инанды: История с нехорошим опытом

Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков прокомментировал журналистам ситуацию с похищением Орхана Инанды.

По его словам, эта ситуация вызывает сомнения в безопасности граждан Кыргызстана. Он считает, что нужно дать оценку деятельности ведомства, которое допустило похищение.

«Честно говоря, эта история стала нехорошим опытом для Кыргызстана. Я думаю, нужно расследовать, со стороны какого ведомства была допущена ошибка, и дать оценку. Во-вторых, такая история больше не должна повториться. В-третьих, это политическая история, потому что Турция давно этот вопрос поднимала. Она неоднократно обращалась с просьбой выдать или выдворить из страны гюленовцев. Такие обращения были в адрес предыдущих президентов, насчет Садыра Жапарова не знаю», — сказал Таалатбек Масадыков.

Но как бы эта история ни происходила, это было неправильно. У Орхана Инанды есть гражданство Кыргызстана, и эта ситуация вызывает опасения: если к нему так отнеслись, то как отнесутся к другим гражданам.

Таалатбек Масадыков

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

 Орхан Инанды решением суда приговорен к 22,5 года тюрьмы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203348/
просмотров: 885
Версия для печати
Материалы по теме
Орхана Инанды хотят приговорить к 22,5 годам тюрьмы
Супруга Орхана Инанды подала в суд на посла Турции в КР Ахмета Садыка Догана
Стрельба в «Бета Сторес 2». Участники конфликта расходятся в показаниях
Дело Орхана Инанды. Прокурор просит дать обвиняемому 22 года тюрьмы
В Russia Today сняли документальный фильм о похищении невест в Кыргызстане
Похищение Орхана Инанды. Адвокат обратилась в Совет безопасности
Он плохой человек. Чем опасен Орхан Инанды для Кыргызстана — посол Турции
Скандал. Посол Турции в Бишкеке фактически признал, что Орхан Инанды похищен
Похищенного Орхана Инанды пытали 35 дней и сломали руку, утверждает адвокат
Адвокат рассказал, как госСМИ Турции искажают показания Орхана Инанды
Популярные новости
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
6 августа, пятница
14:59
Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать систему здравоохранения Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать...
14:56
Неформальная встреча глав ЦА. Яхты, фитнес и спортивные костюмы
14:51
Базу «Кант» могут задействовать в защите рубежей ОДКБ при агрессии с Афганистана
14:46
Забор на неописанном участке границы. Подробности от Пограничной службы
14:44
Чай пьют, почти интриги. О работе администрации рассказал Таалатбек Масадыков