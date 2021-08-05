Садыр Жапаров не полетел на инаугурацию президента Ирана. Отправился спикер

Делегация Кыргызстана во главе со спикером Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым вылетела с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В состав делегации входят депутаты Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев и Замирбек Эсенаманов, а также посол КР в Исламской Республике Иран Турдакун Сыдыков.

Делегация примет участие в официальной церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси.

В рамках рабочей поездки планируется проведение ряда встреч спикера Таланта Мамытова с руководителями ИРИ, а также с главами зарубежных делегаций, прибывших на церемонию инаугурации.