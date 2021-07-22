Сход селей на юге. При необходимости привлекут дополнительные силы

В рамках рабочей поездки председатель кабинета министров Улукбек Марипов посетил села Газ и Согмент Баткенского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина ознакомился с ходом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сходом селевых потоков. Отмечено, что на место схода селевого потока привлечены силы Министерства чрезвычайных ситуаций.

«В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы. При помощи спецтехники следует в кратчайшие сроки завершить работу по расчистке дороги, прилегающей территории вокруг жилых домов и иных строений. Необходимо приложить все силы для того, чтобы люди как можно быстрее вернулись к обычной жизни», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Он акцентировал внимание на необходимость проведения соответствующей работы по предупреждению стихийных бедствий.

«Безопасность людей превыше всего, люди не могут жить в условиях постоянной тревоги за свою жизнь, за жизнь своих близких. Местные органы власти совместно с государственными органами должны составить план дальнейших действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Следует изучить опыт других стран, которые проводят успешную работу в данном направлении», — заключил он.

В селах Газ и Согмент Баткенского района Баткенской области пострадало 31 жилое помещение. Сейчас подсчитывают размер ущерба.