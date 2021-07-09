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Власть

Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева

Уважаемые бишкекчане!

Партия социал-демократов имеет в Кыргызстане почти 30-летнюю историю. Мы знали и триумфы, и кризисы, и предательство. Нашу партию несколько раз пытались «похоронить». Многие эксперты говорили, что социал-демократы больше не поднимутся, что это течение в Кыргызстане закончилось. И каждый раз они оказывались не правы. Последние три года в истории социал-демократического движения в КР были, наверное, самыми трудными. Беспрецедентное политическое давление, аресты, преследования. Многие струсили и переметнулись на сторону власти, предали нас. Но молодое поколение социал-демократов помогло нам снова высоко поднять наше знамя.

Сегодня партия «Социал-демократы» борется за интересы Кыргызской Республики, продолжает наше дело. В стране с каждым годом нарастают как снежный ком многочисленные проблемы и просто беды. Такая же ситуация и в столице страны, городе Бишкеке. Такого при мне не было. Наоборот, мы решали все накопившиеся до дна проблемы. Потому что мы знали и знаем, как решать эти вопросы. В том числе и в столице страны. И поэтому я прошу всех жителей Бишкека, которым небезразлична судьба города, отдать свой голос за кандидатов в депутаты горкенеша от партии социал-демократов Кыргызстана!

Голосуйте 11 июля за #11.

С уважением ваш Алмазбек Атамбаев.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Социал-демократы» УП по финансовым вопросам Иманалиевой А.С.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200536/
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Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева