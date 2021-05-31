00:10
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд

Экс-спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова доставили в Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что также в суд привезли Торобая Зулпукарова.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195875/
просмотров: 2531
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Около суда проходит митинг в поддержку задержанных депутатов
Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова вызвали на допрос
Он клевещет. Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на Мелиса Аспекова
Дело экс-начальника УВД Ошской области просят направить в первую инстанцию
Асылбек и Сооронбай Жээнбековы не явились в Верховный суд
Сооронбая и Асылбека Жээнбековых могут принудительно привести в суд
Возбуждены уголовные дела на Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова
Дословно. Депутат парламента Асылбек Жээнбеков
О поездке в малый хадж, президенте, влиянии, слухах рассказал Асылбек Жээнбеков
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Вместо Исхака Пирматова в&nbsp;парламент придет скандально известный Нурбек Мурашев Вместо Исхака Пирматова в парламент придет скандально известный Нурбек Мурашев
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24-28 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 мая
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
31 мая, понедельник
23:55
В компании Google признались в слежке за пользователями В компании Google признались в слежке за пользователями...
23:28
Эд Ширан и Кортни Кокс повторили танец из «Друзей». Пользователи в восторге
23:03
Вебсайт в США заплатит $2 тысячи друзьям за сутки игры на компьютере
22:51
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
22:45
В Бишкеке выявили 221 водителя с транзитными номерами, нарушившего ПДД