Кабмин озаботился безопасностью летнего отдыха детей

Эпидемиологическую ситуацию в регионах, вопросы открытия летних лагерей, пришкольных дневных лагерей, организации летнего отдыха детей обсудили на заседании Республиканского штаба по организации летнего отдыха детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова отметила, что ежегодно по республике в летнее время работают 53 детских оздоровительных центра.

«Для оздоровления примерно 1 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из республиканского бюджета выделяется 5 миллионов сомов. В прошлом году решением республиканского штаба мероприятия были отменены, а государственным и местным органам власти рекомендовано организовать деятельность детских оздоровительных центров с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — напомнила она.

Жылдыз Бакашова добавила, что в этом году профильным государственным органам совместно с местными органами власти необходимо проработать программу летнего отдыха детей с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации на местах и строгого соблюдения соответствующих алгоритмов безопасности здоровья детей.

Заместитель председателя кабмина подчеркнула, что министерствам внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, полномочным представителям кабмина в областях, мэриям городов Бишкека и Оша необходимо принять меры по обеспечению безопасности нахождения детей вблизи водоемов, водных каналов, профилактике безнадзорности, а также правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул.

В ходе заседания также были затронуты вопросы организации летнего отдыха и реабилитации около 200 детей из семей, пострадавших во время последних событий на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области.

Профильным ведомствам поручено провести медицинское обследование детей и проработать дальнейшие вопросы относительно их летнего отдыха в детских лагерях.

По итогам заседания даны поручения государственным и местным органам власти. В частности полномочным представительствам совместно с органами местного самоуправления на уровне региональных штабов по недопущению распространения коронавирусной инфекции — решить вопросы функционирования летних лагерей и внешкольной кружковой деятельности, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено совместно с Министерством образования и науки создать рабочую группу и провести работу по организации летнего отдыха и реабилитации детей, пострадавших в ходе баткенских событий, направив в детские лагеря и пансионаты в том числе за счет спонсорских средств.

Федерации профсоюзов Кыргызстана рекомендовано обеспечить соответствие подведомственных лагерей санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также совместно с Министерством образования и науки рассмотреть возможность направления на летний отдых детей, пострадавших в Баткенской области, за счет средств, ежегодно выделяемых республиканским бюджетом. Министерствам внутренних дел, транспорта и дорог — обеспечить их безопасную транспортировку.

Кроме этого, профильным государственным органам поручено внести предложения по совершенствованию политики обучения детей-мигрантов государственному языку, в том числе путем открытия для них летних языковых курсов.