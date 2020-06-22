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Общество

Летние каникулы. Топ-11 лагерей, куда можно не боясь отправить детей

С наступлением летних каникул у родителей остро встает вопрос, как организовать досуг детей. Одним из вариантов может стать детский лагерь. Для мам и пап, которые боятся отпускать ребенка далеко и надолго, великолепно подойдет вариант дневного пребывания. Но если страхов нет, то хорошо отдохнуть можно на Иссык-Куле или в горах.

Редакция 24.kg предлагает список зон отдыха, где ваши чада проведут время с пользой.

Лагеря вблизи Бишкека и в Чуйской области

1
РОБОЛАГЕРЬ «Абитуриент»
www.summercamp.kg
Фото www.summercamp.kg

График работы: 8.30-17.00. Условия: для детей 6-11 лет. В программе уроки английского языка с носителем, занятия робототехникой, творческие мастерские, занятия спортом, трехразовое питание.

Стоимость: 6 тысяч сомов за смену (10 дней).

Адрес: город Бишкек, улица Исанова, 4б (пересекает улицу Боконбаева). Контакты: 0551404142, 0312316370.

2
«Светоч»

www.summercamp.kg
Фото www.summercamp.kg

График работы: 8.30-17.00. Условия: для детей в возрасте 5-10 лет. Программа построена на проведении тематических недель.

Стоимость: 2,2 тысячи — 7 тысяч сомов за смену (пять дней).

Адрес: город Бишкек, 3-й микрорайон, дом 29/2. Контакты: 0558909020, 0312573208.

3
«Дино»

со страницы центра «Дино» в Facebook
Фото со страницы центра «Дино» в Facebook

График работы: 8.30-18.00, кроме дней походов с ночевкой. Условия: программа включает начальную туристическую подготовку, навыки нахождения в горах, походы, лазания и купание в бассейне. Одно- и трехдневные походы в ущелья Чуйской области.

Стоимость: 13 тысяч сомов за поток (10 дней).

Адрес: город Бишкек, Майкопский переулок, 6. Контакты: 0555905756.

4
«Лига роботов»
ligarobotov.kg
Фото ligarobotov.kg

График работы: предлагается два варианта — с 9.00 до 13.00 и с 9.00 до 18.00. Условия: для детей в возрасте 6-11 лет. Тема летней школы «Мировой океан». С помощью наборов LEGO по робототехнике ученики будут создавать гидроэлектростанции, батискафы и океанских жителей, чтобы наглядно увидеть, как устроен Мировой океан.

Стоимость: 5 тысяч — 7,5 тысячи сомов (две недели).

Адрес: 8-й микрорайон, дом 39 (MIT-школа «Келечек»), улица Раззакова, 54. Контакты: 0755580535, 0705580535, 0770580535, 0755704788.

5
«Беш-Кунгей»
со страницы лагеря «Беш-Кунгей» в Facebook
Фото со страницы лагеря «Беш-Кунгей» в Facebook

График работы: с 8.00. Условия: ежедневные походы, пикники в горах, мастерские. Возможно посуточное пребывание — 1 тысяча 100 сомов в день.

Стоимость: 6 тысяч 100 сомов (семь дней).

Адрес: село Беш-Кунгей. Контакты: 0558508698, 0700520160.

6
Bilimkana English
со страницы лагеря Bilimkana English в Facebook
Фото со страницы лагеря Bilimkana English в Facebook

График работы: с 3 июля. Условия: для детей в возрасте 6-16 лет. В программе лагеря программирование, практика английского языка, клуб юного фотографа, конные прогулки, бассейн, поход в горы с ночевкой, треккинг на озеро Жашыл-Кол и другое.

Стоимость: 15 тысяч сомов (10 дней).

Адрес: село Шабдан, Кеминский район. Контакты: 0555630022 (WhatsApp).

Лагеря на Иссык-Куле

7
«Маяк Sport Study Camp»
http://mayak.site
Фото http://mayak.site

График работы: с 17 июня. Условия: для детей в возрасте 7-14 лет. В программе ежедневные культурные и спортивные мероприятия, курсы робототехники, скалолазания и занятия танцами. На территории лагеря находится самый высокий в Центральной Азии скалодром, на котором дети при присмотре инструктора могут освоить азы скалолазания.

Стоимость: 8 тысяч сомов за поток (10 дней).

Адрес: село Тору-Айгыр. Контакты: 0555317520.

8
«Дзержинец»

https://www.i-kul.kg
Фото https://www.i-kul.kg

График работы: c 15 июня. Условия: программой предусмотрено проведение спартакиад. На территории имеются крытый бассейн с термальной водой, массажный кабинет и игровые площадки.

Стоимость: 7 тысяч сомов (10 дней).

Адрес: село Чок-Тал. Контакты: 0550545094, 0707545094.

9
Международный лагерь Jetigen

https://jetigen.org
Фото https://jetigen.org

График работы: со 2 июля. Условия: для детей в возрасте 9-16 лет. В программе ежедневные вечерние конкурсно-тематические мероприятия, экономическая мотивационная игра «Джетты», сюжетно-ролевая игра «Выборы семи мудрецов», ежедневные квесты и интеллектуальные игры.

Стоимость: 13 тысяч — 16 тысяч сомов (10 дней).

Адрес: село Бостери. Контакты: 0557787700.

10
«Республика Эвергриния»

https://evergreenia.life
Фото https://evergreenia.life

График работы: 1-9 июля 2020 года. Условия: возраст 10-17 лет. Эвергриния — это школа лидерства. Проект представляет собой ролевую игру, в ходе которой участники создадут свое демократическое государство со всеми атрибутами и сферами жизни. Молодой человек, участвующий в лагере, может попробовать себя в роли политика, предпринимателя, государственного служащего, журналиста или кинорежиссера.

Стоимость: 23,5 тысячи сомов (девять дней).

Адрес: мини-отель «Синегорье», село Корумду. Контакты: 0312511666.

11
Детский оздоровительный комплекс «Жалын»

https://www.jalyn.kg
Фото https://www.jalyn.kg

График работы: с 15 июня. Условия: дети с семи лет. Проводятся спартакиада, традиционные «День Нептуна», «День именинника», конкурс «Мисс и мистер «Жалын», вожатский концерт и другое.

Стоимость: 7 тысяч 990 сомов (10 дней).

Адрес: село Сары-Ой. Контакты: 0550560540, 0312518704.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156716/
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