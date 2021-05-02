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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Правительство выплатит компенсации пострадавшим в событиях на границе

Премьер-министр Улукбек Марипов навестил в больнице Баткена жителей сел региона, пострадавших в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По данным Минздрава, в областную объединенную больницу Баткена обратилось 144 человека, среди которых есть как гражданские, так и военные лица.

На данный момент 54 человека отправлены для дальнейшего прохождения лечения в Бишкек, 30 пациентов выписаны, 50 обратившихся после оказания первичной медпомощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение. Десять пострадавших с различными травмами находятся в стационаре.

«Необходимо обеспечить всех, кто обратился и, может, еще будет обращаться, качественным лечением и медикаментами. Каких-либо проблем с получением квалифицированной медицинской помощи быть не должно», — сказал Улукбек Марипов.

Он также встретился с жителями сел, временно находящимися в Баткенской областной школе-гимназии.

Сегодня здесь находится 144 человека, в том числе 96 детей.

«Я как никто другой понимаю вас, так как сам жил здесь. То, что случилось, не должно было произойти. Погибли десятки наших сограждан. Кто бы что ни говорил, время рассудит и даст оценку случившемуся. Сейчас мы должны думать о будущем. Произошедшие события еще раз доказали необходимость укрепления наших рубежей. Сейчас готовится документ для придания особого статуса Баткенской области. Отдельную благодарность хочу выразить матерям, воспитавшим героев, вставших на защиту родного края. Они показали настоящее бесстрашие и мужество. Сейчас каждый из нас обеспокоен случившимся. Все как один, от мала до велика, помогают по возможности пострадавшим», — подчеркнул глава кабмина.

Хочу вас заверить, что все пострадавшие получат компенсации. Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания. Главное — терпение, не нужно поддаваться на провокации.

Улукбек Марипов

Он заметил, что сразу после подсчета причиненного ущерба начнется работа по восстановлению разрушенного и сожженного имущества.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192615/
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