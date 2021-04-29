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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Садыр Жапаров должен начать переговоры с Эмомали Рахмоном

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко обратилась к президенту Садыру Жапарову. Об этом она сообщила 24.kg.

Депутат просит главу государства немедленно начать переговоры со своим коллегой — президентом Таджикистана, чтобы остановить эскалацию конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«Сегодня очень напряженная ситуация на границе с Таджикистаном, есть пострадавшие, дело приобретает очень напряженный характер. Мы стоим в пяти секундах от угрозы войны, чего допустить нельзя категорически. Наши граждане не должны страдать, недопустимо вовлекать страну в военные конфликты. Единственным способом разрешения ситуации может быть мирный дипломатический диалог на уровне глав государств. Прежде чем делать необдуманные заявления о принадлежности объектов, кичиться, пиариться и бряцать оружием, необходимо вести постоянную, кропотливую, нешумную работу на уровне дипломатии, а не вовлекать стороны в конфликты и не давать повод провокаторам, которых предостаточно, манипулировать этим вопросом», — сказала Наталья Никитенко.

По ее словам, особенно печально, что именно в этот момент, когда страна в шаге от войны, председатель ГКНБ и главный ответственный за границу, уезжает за рубеж на лечение.

Отметим, ранее Камчыбек Ташиев заявил, что срочно возвращается в Кыргызстан.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились восемь пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192108/
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