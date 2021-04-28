Глава МИД просит оказать гумпомощь этническим кыргызам, проживающим на Памире

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев призвал Международную организацию по миграции оказать гуманитарную помощь этническим кыргызам, проживающим на Памире. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, министр встретился с главой миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане, региональным координатором МОМ в Центральной Азии Зейналом Гаджиевым.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия правительства и МОМ, в частности реализуемые проекты по противодействию и борьбе с торговлей людьми, оказанию поддержки трудящимся мигрантам за рубежом.

Положительно оценено содействие организации в разработке концепции миграционной политики КР до 2030 года.

Отдельно затронут вопрос по оказанию помощи МОМ гражданам Кыргызстана в России в период пандемии.

Чиновник также попросил МОМ рассмотреть возможность оказания поддержки правительству Кыргызстана в дополнительной гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на территории Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан.

Отмечается, что Зейнал Гаджиев высоко оценил сегодняшний уровень сотрудничества и важность участия КР в решении проблем нелегальной и приграничной миграции.