23:34
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть

Глава МИД просит оказать гумпомощь этническим кыргызам, проживающим на Памире

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев призвал Международную организацию по миграции оказать гуманитарную помощь этническим кыргызам, проживающим на Памире. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, министр встретился с главой миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане, региональным координатором МОМ в Центральной Азии Зейналом Гаджиевым.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия правительства и МОМ, в частности реализуемые проекты по противодействию и борьбе с торговлей людьми, оказанию поддержки трудящимся мигрантам за рубежом.

Положительно оценено содействие организации в разработке концепции миграционной политики КР до 2030 года.

Отдельно затронут вопрос по оказанию помощи МОМ гражданам Кыргызстана в России в период пандемии.

Чиновник также попросил МОМ рассмотреть возможность оказания поддержки правительству Кыргызстана в дополнительной гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на территории Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан.

Отмечается, что Зейнал Гаджиев высоко оценил сегодняшний уровень сотрудничества и важность участия КР в решении проблем нелегальной и приграничной миграции.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/191951/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Глава МИД встретился с активистами
Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Активисты требуют реакции от главы МИД
Смерть сотрудника МИД. Милиция назначила комплексную экспертизу
Кыргызстан и Венгрия создали совместный фонд с капиталом $50 миллионов
IV Всемирные игры кочевников перенесены на 2022 год
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Антигуа и Барбуда
Глава МИД рассказал о зарплате дипломатов. Она самая низкая в регионе
Депутат Жогорку Кенеша решил объяснить Хамрохону Зарифи, что такое анклав
Смерть сотрудника МИД. Стала известна предварительная причина гибели чиновника
МИД Кыргызстана обеспокоен: Таджикистан усилил проверки кыргызов в Жерге-Тале
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
28 апреля, среда
23:25
Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев возле Ошского рынка Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев во...
23:10
Глава МИД просит оказать гумпомощь этническим кыргызам, проживающим на Памире
22:52
Неделя искусства и кино пройдет в Таласе
22:38
Пусть голодают? Чиновники запретили кормить нуждающихся в Бишкеке
22:32
Инцидент на границе. Пограничники обеих стран уводят людей от места событий