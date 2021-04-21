Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева

Сегодня на заседании парламента депутаты заслушивают отчет генпрокурора за 2020 год.

Депутат Ирина Карамушкина заявила, что при экс-президенте Сооронбае Жээнбекове в отношении Алмазбека Атамбаева были возбуждены уголовные дела. В их числе по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

Она спросила, может ли генпрокурор Курманкул Зулушев инициировать пересмотр уголовных дел.

«Вы новый генпрокурор, новая власть. Неужели в рамках закона нельзя пересмотреть эти дела? Я считаю, что следствие было проведено с грубейшими нарушениями, а сами дела политические», — сказала Ирина Карамушкина.

Глава надзорного органа ответил, что у Алмазбека Атамбаева и других есть адвокаты, которые в суде могут доказать невиновность их подзащитных.

«В последнее время вы видите, что суды пересматривают некоторые дела и направляют их в первую инстанцию. Как вы говорите, ранее привлекали к ответственности некоторых невиновных. В отношении Алмазбека Атамбаева сейчас идет судебное разбирательство. У вас есть адвокаты, пусть они доказывают невиновность подзащитных. Но никто не должен быть осужден без вины», — сказал Курманкул Зулушев.