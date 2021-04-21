ТИК Бишкека ответила партиям, требующим снять с выборов «Ата Журт Кыргызстан»

Восемь политических организаций — «Улуу Журт», «Айкол Кыргызстан», «Улутман», «Бутун Кыргызстан», «Власть народу», Партия коммунистов Кыргызстана, Демократическое движение Кыргызстана и Партия зеленых ранее заявили, что партия «Ата Журт Кыргызстан» не имела права принимать участие в выборах депутатов местных кенешей.

Они обвинили ТИК Бишкека в нарушении закона. В столичной территориальной избирательной комиссии с таким утверждением не согласны.

В ТИК заявили, что, согласно требованиям законодательства о выборах, в гонке за мандаты местных кенешей имеют право участвовать политические партии, прошедшие регистрацию более чем за полгода до даты назначения выборов.

В соответствии с пунктом 6 части 8 статьи 53 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей» основанием для отказа в регистрации списка кандидатов является установление факта регистрации менее чем за полгода до даты назначения выборов.

Ограничений по срокам перерегистрации политических партий для участия в выборах депутатов местных кенешей законодательством не установлено.

Согласно представленному свидетельству политическая партия «Ата Журт Кыргызстан» прошла государственную перерегистрацию 26 февраля, датой первичной государственной регистрации данной политической партии указано 22 сентября 1999 года.

11 марта столичная ТИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша от «Ата Журт Кыргызстана».

7 апреля в адрес Бишкекской ТИК обратился лидер политической партии «Айкол Кыргызстан» Бакыт Керимбеков с заявлением об отмене регистрации списка партии, указав, что она прошла перерегистрацию менее чем за шесть месяцев до назначения выборов. 8 апреля ТИК отказала в удовлетворении заявления Керимбекова. 10 апреля последний обратился в ЦИК, которая поддержала Бишкекскую ТИК.

«Айкол Кыргызстан» с иском обратилась в административный суд Бишкека. 16 апреля, установив правомерность и обоснованность оспариваемых решений избирательных комиссий, в удовлетворении заявления партии «Айкол Кыргызстан» суд отказал.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.