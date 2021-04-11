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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему не отвечает на критику в свой адрес

«В мой адрес продолжают сочинять и распространять небылицы», — сказал экс-президент Сооронбай Жээнбеков после того, как проголосовал на избирательном участке № 1327 в Бишкеке. Информация опубликована на его странице Facebook.

Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что у общественности, у журналистов немало вопросов к нему, как к экс-президенту.

«Лично в мой адрес высказывают различные мнения, продолжают сочинять и распространять различные небылицы. Я все это слышу, читаю, анализирую. Конечно, мне есть что сказать и немало. Но нельзя забывать следующее. В стране только начала укрепляться политическая стабильность. И в сегодняшней ситуации ради стабильности в стране мне лучше воздержаться от публичной полемики и диалога с различными политиками. Мои выступления и слова не могут не повлиять на ситуацию. Найдутся и те, кто будет политически спекулировать на моих словах. Я не хочу давать для этого повод», — подчеркнул он.

«Я перенесу и вытерплю все, что лично про меня говорят. Для меня превыше всего политическая стабильность в стране, единство народа. Во всем мире, в том числе и в нашей стране, в связи с коронавирусом сложилась непростая экономическая ситуация. Немало других проблем. Руководство страны работает, делает все, что в их силах. Интересы страны дороже всего. Поэтому нам всем стоит направлять свои силы на созидание, а не на политиканство. В этом и причина моего молчания. Даст бог, мы с вами еще побеседуем», — заключил экс-президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189588/
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