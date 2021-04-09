Садыра Жапарова пригласили на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт

Глава государства Садыр Жапаров встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером и вице-президентом организации Обейдом Аль Анзини. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

По ее данным, Садыр Жапаров выразил благодарность руководству федерации за оказанное доверие, благодаря которому чемпионат Азии и Океании по дзюдо среди мужчин и женщин впервые состоялся в Кыргызстане.

Президент дал высокую оценку организации мероприятия, подчеркнув, что чемпионат прошел на высшем уровне.

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Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер поздравил Кыргызстан с первой золотой медалью на чемпионате Азии и Океании по дзюдо, пожелав, чтобы она стала мотивацией для занятия спортом для подрастающего поколения.

Он отметил, что федерация продолжит оказывать поддержку Кыргызстану в популяризации и развитии дзюдо в стране. Мариус Визер предложил рассмотреть возможность совместного сотрудничества по улучшению материально-технической базы в целях улучшения условий для занятия дзюдо в республике.

Он пригласил Садыра Жапарова посетить чемпионат мира по дзюдо, который запланирован на июнь 2021 года в Будапеште.