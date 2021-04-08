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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Нет ала качуу! Депутат парламента предлагает принять «закон Бурулай — Айзады»

Депутат Жанар Акаев предложил принять законопроект против ала качуу и назвать его именем жертв жестоких преступлений Бурулай Турдалиевой и Айзады Канатбековой. С инициативой он выступил сегодня на заседании парламента во время обсуждения убийства Айзады Канатбековой, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Нардеп отметил, что руководители государственных органов начинают заявлять, что взяли дело под личный контроль, только после совершения преступления.

«А толку теперь от того, что вы или президент берете под личный контроль? Одну убили, вторую убили. Мы пообсуждаем пару недель и все забываем. Надо вести долгосрочную идеологическую работу. Надо принять «закон Бурулай — Айзады» и проводить масштабные работы», — сказал Жанар Акаев.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189264/
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