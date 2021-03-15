США ведут политику двойных стандартов. Садыр Жапаров о деле Камчи Кольбаева

США ведут политику двойных стандартов в отношении тех, кто подозревается в совершении преступлений на территории Кыргызстана. Об этом президент заявил в интервью радио «Азаттык».

Глава государства пояснил, что Америка обвиняет криминального авторитета Камчи Кольбаева и бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова, но при этом не выдает Кыргызстану подозреваемого в экономических преступлениях бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, который, по имеющимся данным, скрывается на территории США.

При этом, по словам Садыра Жапарова, в Штатах скрываются и другие бывшие политики КР, но их имена он не назвал.

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«Через МИД я попросил посольство США в КР предоставить нам уголовное дело на Камчи Кольбаева, факты и доказательства против него, а мы в свою очередь провели бы открытый судебный процесс, и пусть представители посольства присутствуют на нем. Ладно, если бы мы не занимались этим, можно было бы что-то заявлять. Он (Камчи Кольбаев. — Прим. ред.) вначале был заключен под стражу по статье «Незаконное обогащение», после чего возместил государству некую сумму. Остальное перечислил после выхода на свободу. Он не убивал кого-то. США говорят, что «он занимался наркоторговлей, есть факты». Мы просим их предоставить, но нам не дают», — заметил он.

Отметим, США выразили озабоченность по поводу освобождения Камчи Кольбаева из-под стражи.

2 марта Бишкекский городской суд отпустил криминального авторитета под подписку о невыезде. ГКНБ объяснил, почему Камчи Кольбаеву была изменена мера пресечения: родственники подозреваемого на депозитный счет внесли 49,6 миллиона сомов. Сумма ущерба, по данным следствия, составляет 250 миллионов сомов. «Остальную сумму Камчыбек Асанбек должен заплатить в бюджет государства до конца апреля 2021 года», — сообщили в ГКНБ.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.