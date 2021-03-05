О массовой регистрации по одному адресу будут извещать правоохранительные органы

О регистрации на один адрес более 10 человек будут извещать правоохранительные органы. Об этом сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании республиканского штаба по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что ЦИК совместно с ГРС при поддержке ПРООН организовала информационные автобусы, которые до 20 марта будут посещать города и села Кыргызстана, чтобы граждане могли сдать биометрические данные, получить ответы на вопросы о выборах.

Она также рассказала о новшествах предстоящих местных выборов, в том числе о мерах по предупреждению коррупционных рисков, связанных с формированием списка избирателей.

«Если на один адрес регистрируется больше 10 человек, то об этом извещаются Государственная регистрационная служба, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, которые должны будут отреагировать на данный факт. На местах работают координационные группы оперативного реагирования», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.