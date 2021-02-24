Местные выборы. 16 баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды

Шестнадцать баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, накануне еще три политорганизации объявили о намерении участвовать в кампании — «Улутман», «Тынчтык» и «Айкол Кыргызстан».

«С партией «Ата Журт» пока неясная ситуация. Она отозвала только своих уполномоченных, но документы не забирала. Поэтому мы говорим о 26 партиях, 16 из которых создали фонды», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что внести залог в размере 50 тысяч сомов, провести съезды и определить кандидатов, кто пойдет в горкенеш, политорганизации должны до 2 марта. Пока никто не оплатил залоговую сумму и не принес списки претендентов на мандаты.

По состоянию на 24 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:

«Улутман»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Кыргызстан»;

«Ак Бата»;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Ынтымак»;

«Свобода выбора»;

«Ишеним»;

«Бирге-Вместе»;

«Социал-демократы Кыргызстана»;

«Патриот»;

НДПК;

Партия зеленых;

«Ыйман нуру»;

«Легалайз»;

«Ата Мекен»;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Улуу Журт».

С участием «Ата Журта» вопрос открытый.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.