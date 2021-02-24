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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. 16 баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды

Шестнадцать баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, накануне еще три политорганизации объявили о намерении участвовать в кампании — «Улутман», «Тынчтык» и «Айкол Кыргызстан».

«С партией «Ата Журт» пока неясная ситуация. Она отозвала только своих уполномоченных, но документы не забирала. Поэтому мы говорим о 26 партиях, 16 из которых создали фонды», — сказал Кайрат Маматов.

Он добавил, что внести залог в размере 50 тысяч сомов, провести съезды и определить кандидатов, кто пойдет в горкенеш, политорганизации должны до 2 марта. Пока никто не оплатил залоговую сумму и не принес списки претендентов на мандаты.

По состоянию на 24 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:

  • «Улутман»;
  • «Тынчтык»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Ак Бата»;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Ынтымак»;
  • «Свобода выбора»;
  • «Ишеним»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Социал-демократы Кыргызстана»;
  • «Патриот»;
  • НДПК;
  • Партия зеленых;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Легалайз»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Улуу Журт».

С участием «Ата Журта» вопрос открытый.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184365/
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