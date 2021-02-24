Местные выборы. 16 баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды

Шестнадцать баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.
По его словам, накануне еще три политорганизации объявили о намерении участвовать в кампании — «Улутман», «Тынчтык» и «Айкол Кыргызстан».
«С партией «Ата Журт» пока неясная ситуация. Она отозвала только своих уполномоченных, но документы не забирала. Поэтому мы говорим о 26 партиях, 16 из которых создали фонды», — сказал Кайрат Маматов.
Он добавил, что внести залог в размере 50 тысяч сомов, провести съезды и определить кандидатов, кто пойдет в горкенеш, политорганизации должны до 2 марта. Пока никто не оплатил залоговую сумму и не принес списки претендентов на мандаты.
По состоянию на 24 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Легалайз»;
- «Ата Мекен»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт».
С участием «Ата Журта» вопрос открытый.
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.