Представитель «Офиса простых решений» Михаила Саакашвили встретился с депутатами

Депутаты Жогорку Кенеша встретились с представителем «Офиса простых решений и результатов» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Маргуланом Сейсембаевым. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Маргулан Сейсембаев — казахстанский бизнесмен, но постоянно проживает в Киеве и дружит с экс-президентом Грузии, а ныне главой Национального комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили. Вместе они основали «Офис простых решений и результатов», филиал которого открыт в Бишкеке.

Сейсембаев — основатель управляющей компании Seimar Investment Group, участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером вместе с американским и испанским коллегами является его брат Ерлан Сейсембаев.

В декабре 2020 года занял 21-е место в списке самых влиятельных бизнесменов по версии «Forbes Казахстан».

Маргулан Сейсембаев прибыл в Бишкек накануне. Он прочитал платную лекцию в «Асанбай-центре» и побеседовал индивидуально с некоторыми нардепами. Казахстанский реформатор рассказал законотворцам о принципах «Офиса простых решений», на которых должны основываться все проводимые реформы. В частности, отметил, что надо развивать либеральную экономику.

«Я считаю, что 75 процентов должно быть за рынком, 25 — за государством, то есть рынок должен доминировать. Но государственные предприятия, конечно, должны быть. Особенно инфраструктурные и обеспечиващие безопасность», — отметил он.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, как относится Маргулан Сейсембаев к декриминализации легких наркотиков. Представитель «Офиса простых решений и результатов» признался, что не думал об этом.