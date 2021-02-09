Мандат Текебаева. ЦИК обжаловала решение Бишкекского горсуда

ЦИК обжаловала решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. Об этом 24.kg сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, таким образом, пока лидер партии «Ата Мекен» остается в парламенте.

«Если Верховный суд поддержит постановление первой и второй инстанций, то только в этом случае Текебаев будет лишен статуса депутата Жогорку Кенеша. Мандат перейдет следующему по списку кандидату», — сказал Кайрат Осмоналиев.

С требованием лишить Омурбека Текебаева мандата в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, Центризбирком принял незаконное решение, вернув лидеру социалистов мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.