Подготовка к посевной. И. о. премьера хочет инноваций

«Подготовка к проведению весенних полевых работ не должна проходить ежегодно по одному и тому же шаблону. Сельскохозяйственный сектор во всем мире переходит к новым условиям работы, внедрению инноваций, повышению урожайности в выращиваемых высокодоходных культурах», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на совещании.

По его словам, 2020 год был сложным с точки зрения макроэкономической ситуации и обеспечения продовольственной безопасности. Особенно во втором полугодии, когда наблюдался рост цен на продукты питания. Поэтому сегодня нужны новые подходы в управлении сельскохозяйственным сектором и развитии агропромышленного комплекса, тем более что почти 70 процентов населения живут в сельской местности.

«Речь идет о пяти направлениях: мясном, молочном, интенсивном садоводстве, рыбоводстве и ягодных культурах. Наш климат позволяет по некоторым культурам получать урожай дважды в год. Очень много других проектов, которые мы планируем реализовать при содействии наших партнеров», — сказал Артем Новиков.

Чиновник заявил, что в этом году планируется увеличить объем посевных площадей на 6,5 тысячи гектаров. Он обратил внимание и на то, что ежегодно около 50 тысяч гектаров земли остаются незадействованными. Артем Новиков считает это непозволительной роскошью. Он также поручил проверить все объекты ирригации, просчитать объем водных ресурсов с учетом увеличения объема посевных площадей.

«Стратегически необходима программа по реабилитации систем водоснабжения с учетом потребностей водной отрасли. Нет времени на раскачку, скоро начнутся весенние полевые работы. Потому откладывать принятие соответствующих решений для успешного прохождения посевной нельзя», — заключил и. о. премьер-министра.