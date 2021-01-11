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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Китай будет и впредь придерживаться курса дружественных отношений с Кыргызстаном

Китай будет и впредь придерживаться курса дружественных отношений с Кыргызстаном. Об этом сообщили в посольстве КНР в КР.

«Будучи дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером КР, Китай всегда уважает путь развития, избранный кыргызской стороной в соответствии с национальными реалиями в стране, искренне надеется, что кыргызская сторона успешно завершит важные политические процессы в рамках закона, сохранит стабильность в стране и осуществит развитие государства», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Подчеркнуто также, что китайская сторона будет и в дальнейшем придерживаться курса дружественных отношений с Кыргызстаном, постоянно углублять двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с кыргызской стороной в целях продвижения китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179576/
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