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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Грубых нарушений не было. Максат Мамытканов рассказал о звонках в кол-центр

Грубых нарушений во время выборов не зафиксировано. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

По его словам, в кол-центр правительства поступило всего 65 звонков. В основном люди спрашивали о форме № 2 и графике выездных УИК.

«Выборы прошли спокойно, без грубых нарушений закона. По сравнению с прошлыми выборами на этот раз не было особых проблем. Некоторые обращения направлены в компетентные органы. Кол-центр штаба работал с 8.00 до 20.00, последний звонок поступил в 18.10. Звонивший — бишкекчанин, он спросил о выездных урнах. Ему объяснили, что выездное голосование прошло накануне. В основном граждане звонили рассказать не о возникших проблемах, а о самом избирательном процессе, в частности был вопрос по форме №2», — сказал Максат Мамытканов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179420/
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