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Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

В ЦИК еще не решили, будут ли обжаловать решение суда по мандату Текебаева

В ЦИК еще не знают, будут ли обжаловать решение административного суда Бишкека по признанию незаконной передачи вакантного мандата Омурбеку Текебаеву. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, комиссия может подать апелляцию в Верховный суд до 23 декабря.

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Ранее, напомним, незрячий поэт Темирлан Ормуков обратился в административный суд столицы с требованием признать незаконным решение ЦИК о возвращении Омурбеку Текебаеву депутатского мандата.

По мнению истца, избирательная комиссия не имела права возвращать Текебаева в парламент, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении подсудимого нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176078/
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