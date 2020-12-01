Талант Мамытов и министр финансов обсудили исполнение бюджета 2020 года

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня принял министра финансов страны Кыялбека Мукашева. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Обсуждены вопросы обеспечения макроэкономической стабильности в стране, финансирования приоритетных программ развития и ход исполнения республиканского бюджета на 2020 год. Кроме этого, обсуждены основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу, предстоящие реформы в системе управления государственными финансами и вопросы эффективного управления государственным долгом.

Кыялбек Мукашев представил информацию о работе по обеспечению финансирования первоочередных расходных обязательств, включая социальные выплаты, мероприятия, направленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, по импорту электроэнергии и заготовке угля в осенне-зимний период.

Талант Мамытов подчеркнул, что защищенные статьи бюджета и социальные выплаты должны финансироваться своевременно и в полном объеме, задержек по выплатам пенсий, пособий и заработных плат бюджетников не должно быть. Он также отметил важность активизации переговорных процессов со странами-кредиторами по реструктуризации и продлению выплат по внешнему долгу.

И. о. президента подчеркнул необходимость пересмотра стратегии управления внешним долгом с учетом ситуации в мировой экономике и в связи с наступлением пиковых значений по выплатам внешнего долга.

Касаясь реформ в сфере управления государственными финансами, Талант Мамытов отметил, что министерству необходимо повышать прозрачность и открытость бюджетного процесса — каждый потраченный с госбюджета сом должен быть ориентирован на получение конечного результата.

«Нам необходимо переходить от принципа сметного финансирования к финансированию, ориентированному на результат. Все должно быть ориентировано на достижение целевых показателей в рамках государственных программ и проектов», — сказал и. о. главы государства.

Кроме того, Талант Мамытов обратил особое внимание на вопрос предоставления общественности открытой и полной информации по использованию внешней помощи, полученной в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.